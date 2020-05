Portene til al-Aqsa-moskeen i Jerusalem åpnes

Al-Aqsa er den muslimske verdens tredje helligste helligdom, og det er uhyre sjelden at den er stengt.

Bare Mecca og Medina i Saudi-Arabia er helligere.

Portene til Harem al-Sharif, som jødene kaller Tempelhøyden, ble imidlertid holdt åpne slik at troende kunne be på den store plassen utenfor moskeen.

En av AFPs journalister på stedet opplyser natt til søndag at troende er observert på vi inn til moskeen tidlig søndag, etter at portene har vært stengt i over to måneder.