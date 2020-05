– Politi skjøt gummikuler mot VG-fotograf og svensk journalist i Minneapolis

VGs fotograf Thomas Nilsson er i Minneapolis for å dekke uroen. Han forteller til avisa at han og en svensk journalist natt til lørdag sto rundt 50 meter unna en gruppe på rundt ti politifolk på en nokså folketom parkeringsplass.

– Plutselig ble hun truffet av en gummikule i låret. Hun sank litt sammen, og jeg kastet meg ned på bakken. Politiet fortsatte å skyte i vår retning. Vi bestemte oss for å løpe til andre siden av gaten for å søke tilflukt. Det var da jeg oppdaget at jeg hadde et rødt lasersikte på meg, i mageregionen, forteller Nilsson til avisa.

Full mobilisering av nasjonalgarden



Minnesota-guvernør Tim Walz har beordret full mobilisering av delstatens nasjonalgarde. 2.500 soldater blir utplassert lørdag.

Det opplyser Nasjonalgarden på Twitter. Det er første gang siden andre verdenskrig at hele delstatens nasjonalgarde mobiliseres.

– Vi gjør alt for å gjenopprette ro og opprettholde freden i Minnesota, står det å lese i tweeten.

Minnesota og storbyen Minneapolis har vært preget av omfattende protester og voldelige sammenstøt siden afroamerikanske George Floyd døde etter å ha blitt holdt nede av en politimann som presset kneet sitt mot halsen hans i flere minutter.

Urolighetene har spredd seg til mange andre byer i USA.

Erklærer unntakstilstand i Portland



Ordføreren i Portland i delstaten Oregon har erklært unntakstilstand i byen etter nattens opptøyer.

Det var innført portforbud natt til lørdag, men det var det mange som ikke overholdt. Nytt portforbud blir innført lørdag kveld og fram til søndag morgen, opplyser ordfører Ted Wheeler.

Portland, den største byen i Oregon, var en av mange byer som var rammet av voldsomme opptøyer natt til lørdag. Bygninger og biler ble satt i brann og politiet brukte tåregass mot demonstrantene.

«Drep politi»

I Oakland i California ble det knust butikkvinduer og sprayet slagord som «Drep politi» på husvegger natt til lørdag, og også i Los Angeles kom det til sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Flere av byens hovedveier ble blokkert og ifølge ubekreftede meldinger skal det ved ett tilfelle også ha blitt løsnet skudd mot politifolk.

Flere politifolk ble såret av gjenstander som ble kastet, og minst én buss gikk opp i flammer.

Det kom også til sammenstøt mellom politi og demonstranter i flere andre byer, blant dem New York, der det ble kastet maling på politifolkene.

I Washington samlet demonstranter seg utenfor Det hvite hus, som ble stengt og der pressefolk som befant seg ikke fikk gå ut.