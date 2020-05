45 nye coronadødsfall i Sverige

37.113 har til nå testet positivt for coronaviruset i Sverige, en økning på 637 det siste døgnet.

Landet er nå oppe i 44 coronadødsfall per 100.000 innbyggere. Dette er over ti ganger så mange som i Norge, og det plasserer landet nær toppen i verdenssammenheng.

– Vi er definitivt ikke ute av denne pandemien ennå, sier Sveriges helseminister Lena Hallengren til SVT.

Hun vil ikke uten videre være med på at Sverige har valgt feil strategi i kampen mot viruset.

– Jeg syns at det er for tidlig å vurdere hele denne krisen og krisehåndteringen, og for å peke ut en spesifikk feil. Jeg vil fortsatt hevde at vi har gjort noe enestående i en historisk krise, sier hun.