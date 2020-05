Merkel takker nei til invitasjon fra Trump

– Hun takker Trump for invitasjonen til G7-møte i Washington, men kan som følge av pandemi-situasjonen ikke love at hun vil delta, sier en talsmann for Merkel.

Med nærmere 1,8 millioner smittede og over 103.000 døde er USA hardest rammet i verden av coronapandemien, men Trump mener det verste er over og at G7-landenes ledere derfor bør sette seg på flyet til USA.

Trump ønsket opprinnelig å holde G7-møtet på sitt private golfanlegg i Florida, men høstet krass kritikk og endret senere møtested til Camp David nær Washington.