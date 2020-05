USA med flere tiltak mot Kina – trist dag i Hongkong

Trump kunngjorde at USA trekker seg helt fra samarbeidet med Verdens helseorganisasjon (WHO) og avslutter medlemskapet sitt.

Videre sa Trump at han nå vil sette i gang en prosess som vil føre til at de særskilte rettighetene som Hongkong har hatt i mange år, blir fjernet.

– Det er en tragedie for folket i Hongkong, for det kinesiske folk og ikke minst for verdens folk, sa Trump.

Konsekvenser

Lørdag uttaler det amerikanske handelskammeret i Hongkong at det er en trist dag for den globale finansbyen.

– Dette er et følelsesladet øyeblikk for amerikanere i Hongkong, og det vil ta selskaper og familier en stund å ta konsekvensene inn over seg, sa AmCham-president Tara Joseph i en uttalelse, ifølge Reuters.

Joseph sier at amerikanere i Hongkong vil fortsette å jobbe for å opprettholde Hongkongs status som finanssenter i verden.

Trump varslet for øvrig at USA vil innføre sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn som er «ansvarlig for å ha avsluttet Hongkongs autonomitet».

Vil trekke visum

Trump sa også at USA vil kunne trekke tilbake visum til kinesiske studenter i USA som mistenkes for å ha utført undersøkelser på vegne av myndighetene i Kina.

Senere fredag, på et pressemøte i Det hvite hus, gjentok Trump tidligere mistanker om at Kina har holdt tilbake opplysninger om koronaviruset og at han mener Kina kunne begrenset spredningen i Europa og USA.

– Vel, vi er helt klart ikke fornøyd med det som skjedde når det gjelder Kina, sa han til pressen.

Uttalelsen om tilbaketrekking av visum har møtt reaksjoner og motstand fra amerikanske universiteter og vitenskapelige organisasjoner som er avhengige av skolepenger som kinesiske studenter betaler i kassa. Amerikanske akademikere og forskermiljøer frykter dessuten gjengjeldelse fra kinesiske side, som vil begrense amerikansk tilgang til Kina.