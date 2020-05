Trump: Fryktelig å se hva som skjedde med Floyd

Trump uttalte seg fredag kveld, etter først å ha snudd ryggen til pressen og gått fra Rosehagen utenfor Det hvite hus tidligere uten å svare på noen av spørsmålene om George Floyd eller opptøyene i Minneapolis.

På kvelden uttalte han seg om videoene som viser politiets behandling av Floyd ved pågripelsen forrige fredag, der Floyd senere døde samme dag.

– Det burde aldri skje, det skulle aldri fått lov til å skje, noe sånt som det, sa Trump og la til at han stoler på at rettferdigheten vil vinne fram i saken.

«Fryktelig å se»

– Jeg snakket med familiemedlemmer, fantastiske mennesker, sa Trump.

– Jeg bare uttrykte min sorg. At det var en fryktelig ting å være vitne til. Det så ikke ut som det var noen unnskyldning for det, sa Trump om videoen som viser hvordan politiet holder Floyd nede i bakken med kneet mens han trygler om å få komme løs fordi han ikke får puste.

Trump sa at familien sørget tungt og at han kunne se at de elsket broren sin.

Parallelt med at Trump fortalte at han har snakket med Floyds familie, bygget demonstrasjonene i Washington seg opp og ble såpass agitert rundt Det hvite hus at den amerikanske sikkerhetstjenesten rundt presidenten til slutt så seg nødt til å låse og stenge av pressesenteret i Det hvite hus.

Sterke følelser

Flere har den siste uka kritisert Donald Trump etter afroamerikanske Floyds død og sagt at det igjen er blitt mer sosialt akseptert å være åpent rasistisk i USA mens Trump har vært president.

Samtidig har sinnet og frykten i en del av den hvite befolkningen økt.

– Det er viktig med fredelige demonstrasjoner, å tillate fredelige demonstranter, sa Trump fredag, men la til at det ikke må skli ut i det han kalte «anarki og kaos», med henblikk på situasjonen i Minneapolis, der det fredag var innført portforbud.