Ny studie viser mindre behov for CO2-fangst for å holde temperaturøkningen nede

Det skriver Ingeniøren og Teknisk Ukeblad.

Studien er utført av forskerne Christopher Zahasky og Samuel Krevor fra Imperial College i London. Duoen har beregnet hvor stor kapasitet til CO2-fangst og -lagring som må til for å holde den globale temperaturøkningen under 1,5 og 2,0 grader.

– Vi har funnet at selv i de mest ambisiøse scenarioene blir det neppe nødvendig med mer enn 2.700 gigatonn CO2-lagringskapasitet, mye mindre enn 10.000 gigatonn som noen av de største studiene tidligere har kommet fram til, sier Zahasky i en pressemelding.

Forskerne fremhever at jo raskere utvidelsestakten øker, jo mer faller behovet for lagringskapasitet på lang sikt. Likevel understrekes det i studien at CO2-fangst og -lagring ikke kan forhindre klimaendringer på egen hånd.

– Det er mange andre faktorer i kampen mot klimaendringer og deres katastrofale konsekvenser som å bruke grønn energi, grønne transportformer og bruke energi langt mer effektivt, sier Krevor.