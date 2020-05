Landet har dermed registrert totalt 27.121 dødsfall og 285.644 smittetilfeller, ifølge Worldometers oversikt.

De to foregående døgnene ble det rapportert om kun ett dødsfall per døgn.

Myndighetene har advart om at statistikken kan svinge som følge av at det mandag ble innført ny metode for registrering av smittede og døde.