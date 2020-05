Beslutning om Palme-drapet før 1. juli

Historiens lengste drapsetterforskning i Sverige, som har pågått sammenhengende i 34 år, kan dermed gå mot slutten.

Etterforskerne har opp gjennom årene lansert en rekke ulike spor og gjerningspersoner, men bare en gang har det resultert i tiltale. Christer Pettersson ble først ble dømt for drapet, men deretter frikjent. Han døde i 2004.

I et intervju med SVT tidligere i år sa etterforskningsleder Krister Petersson at han hadde godt håp om å kunne presentere hva som hendte rundt drapet. Ingen personer er mistenkt for drapet.

Dersom vedkommende ikke lenger lever og kan stilles for retten, vil etterforskningen bli avsluttet og Palmegruppen nedlagt, har Petersson tidligere bekreftet.

Den såkalte Palmegruppen består nå bare av ham og fire etterforskere fra det svenske politiets nasjonale operative avdeling.

Politietterforskerne i Palmegruppen har tatt i bruk avanserte metoder for DNA-analyse i jakten på en gjerningsperson, meldte svenske Aftonbladet tidligere i år.

Nye DNA-spor i etterforskningen av drapet på Olof Palme ble sikret i mars.

Aftonbladet fikk opplysninger om at DNA-etterforskningen kretser rundt den såkalte Skandiamannen, som etterforskningsleder Krister Petersson tidligere har pekt på som mistenkt. Mannen døde for 20 år siden.