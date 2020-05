Intet snarlig valg i Kosovo

En politisk krise har vært under oppseiling siden regjeringssamarbeidet brøt sammen mindre enn to måneder etter at Kurti inntok statsministerkontoret.

Regjering falt etter et mistillitsforslag over håndteringen av koronautbruddet, og nå avviser forfatningsdomstolen kravet fra Kurti om å gjennomføre et snarlig valg. I stedet støtter domstolen et dekret fra president Hashim Thaci som ber opposisjonen om å danne en ny regjering.

Etter å ha vurdert Kurtis krav, kunngjorde forfatningsdomstolen at «det omstridte presidentdekretet» var i «overensstemmelse med grunnloven».

Beslutningen førte til at Kurtis tilhengere spontant møttes til en markering i Pristina og tok til orde for landsdekkende demonstrasjoner 5. juni.