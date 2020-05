Storbritannia åpner for å gi borgere i Hongkong statsborgerskap

Det opplyser utenriksminister Dominic Raab i Storbritannia, ifølge avisen Financial Times.

Raab har lovet å forlenge visumrettighetene for personer med britisk nasjonalt oversjøisk pass, som mange av Hongkongs borgere har, og hjelpe dem å få britisk statsborgerskap.

Tilbudet kommer som en reaksjon på at Kina vil innføre en omstridt nasjonal sikkerhetslov i Hongkong og står ved lag til Kina trekker planene.

Financial Times peker på at det er et uvanlig grep av den briske regjeringen, som har lovet å redusere antallet immigranter til landet og stenge dørene for fri innreise for EU-borgere.

Storbritannia, USA, Australia og Canada mener innføringen av loven vil bryte avtalen mellom Kina og Storbritannia fra 1984 om å gi Hongkong selvstyre.