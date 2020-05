Storbritannia har verdens høyeste dødsrate

Tall fra det britiske statistikkbyrået ONS viser at det har vært nesten 60.000 flere dødsfall enn normalt siden 20. mars.

Financial Times har kommet fram til at coronaviruset – direkte eller indirekte – har tatt livet av 891 personer per 1 million innbyggere i Storbritannia. Det er det høyeste tallet blant de 19 landene avisen har sett på, inkludert USA, Spania og Belgia.

Flere eksperter mener at såkalt overdødelighet er det beste utgangspunktet for sammenligninger mellom land, fordi det er store variasjoner i hvordan landene samler inn pandemirelaterte data.

Ifølge tall fra ONS var det over 46.000 coronarelatert dødsfall i Storbritannia fram til midten av mai. Det offisielle tallet fra britiske helsemyndigheter, basert på dødsfall der det var bekreftet smitte, er 37.460.

En oversikt fra nyhetsbyrået AFP torsdag viser at viruset har krevd over 175.000 liv i Europa. USA passerte 100.000 døde onsdag, mens totalen for hele verden er på over 355.000.