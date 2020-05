Kina har vedtatt å innføre omstridt sikkerhetslov i Hongkong

Planen ble kjent fredag i forrige uke og har ført til store protester i Hongkong, samt kritikk fra USA som sier loven vil påvirke Hongkongs status som et internasjonalt finanssentrum.

Loven setter til side Hongkongs egen lovgivende forsamling for å kunne straffe handlinger som anses som en fare mot nasjonal sikkerhet og som utfordrer statens makt. Kritikere både i Hongkong og internasjonalt frykter loven vil undergrave områdets selvstyre og friheter, som det skulle beholde i 50 år etter at Storbritannias leverte tilbake kolonien til Kina i 1997.

Torsdag ble lovforslaget vedtatt i Folkekongressen, den lovgivende forsamlingen som møtes en gang i året og i stor grad er et seremonielt organ i ettpartistaten Kina.

Sammenstøt

Noen titall demonstranter samlet seg i et kjøpesenter torsdag, men det gikk roligere for seg enn dagen før, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Da brukte opprørspoliti tåregass og pepperspray og pågrep over 300 i en demonstrasjon nær den lovgivende forsamlingen i Hongkong onsdag.

Opprørspolitiet var godt synlig i Hongkong også torsdag. Samtidig med at Folkekongressen i Beijing gjorde sitt omstridte vedtak, debatterte den folkevalgte forsamlingen i Hongkong en lov som vil gjøre det forbudt å vise manglende respekt for Kinas nasjonalsang.

Demokratiforkjempere i Hongkong har bedt andre land stå opp mot det kontroversielle forslaget om at området skal underlegges en nasjonal sikkerhetslov.

– Vi oppfordrer verdenssamfunnet til å handle og følge med på det som skjer i Hongkong, sier aktivisten Joshua Wong og oppfordrer president Donald Trump til å bruke sin makt.

Særskilt status

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa onsdag at Hongkong i hans øyne ikke lenger har en høy grad av selvstyre og dermed ikke kan ha særskilt status for USA.

Pompeos kunngjøring betyr ingen umiddelbar opphevelse av Hongkongs privilegier, men bereder grunnen for at USA kan frata byen den særskilte statusen som handelspartner.

Men næringslivsorganisasjoner i USA oppfordrer alle parter til å roe ned og ber om at ordningen med «ett land, to systemer» opprettholdes.

– Ordlyden i lovforslaget er ikke kjent. Ord betyr noe, sier president Craig Allen i Det amerikansk-kinesiske handelsrådet.