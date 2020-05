Greta Thunberg kritiserer København for kloakkutslipp

Thunberg sier på Facebook at dette er «det samme København som hevder at de skal være klimanøytrale innen 2025». Den danske hovedstaden har mål om å bli den første hovedstaden som klarer å bli klimanøytral.

Nye tall fra det danske miljødepartementet opplyser at det mellom 2014 og 2018 ble sluppet ut over 35 millioner kubikk ufiltrert kloakkvann ut i Øresund. Årsaken er at rensestasjonene i København ikke har taklet vannmassene som har oppstått etter kraftig regnvær.

Denne uken ble et planlagt utslipp på 290 millioner liter kloakkvann i Øresund utsatt til høsten, noe som har blitt omtalt i danske medier.