Trump kommer med egen presidentordre om sosiale medier

Opplysningen om ordren ble gitt av pressesekretær Kayleigh McEnany om bord i presidentens fly Air Force One onsdag. Senere opplyste kommunikasjonsdirektør Alyssa Farah ved Det hvite hus at Trump vil signere ordren torsdag.

Det er ikke kjent hva innholdet i loven vil være.

President Donald Trump er rasende over at Twitter for første gang har merket to av meldingene hans som villedende etter at han tirsdag tvitret at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte.

Onsdag truet presidenten med å stenge sosiale medier. Trump har selv rundt 80 millioner følgere på Twitter og bruker det aktivt som en kanal for direkte å spre sine ytringer. Han har postet over 52.000 innlegg på kontoen sin @realDonaldTrump.

USAs president kan ikke på egen hånd regulere eller stenge selskaper. Slike grep må eventuelt tas av Kongressen eller det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission.