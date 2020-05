Canadisk domstol åpner veien for Huawei-utlevering

Kjennelsen onsdag slår fast at anklagene mot Meng vil holde vann i en canadisk domstol, noe som er et viktig nåløye for å vurdere grunnlaget for utlevering.

Meng er ettersøkt av amerikanske myndigheter. Hun ble pågrepet i Canada i 2018 på oppfordring fra USA, som har bedt om at hun må bli utlevert til USA. USA anklager henne for bedrageri og brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran.

Selv avviser Huaweis finansdirektør anklagene. Kina har kritisert pågripelsen i sterke ordelag.

Huawei sier i en uttalelse at selskapet et skuffet over avgjørelsen og gjentar at det mener Meng er uskyldig.

– Vi forventer at det juridiske systemet i Canada til slutt vil bevise at Meng er uskyldig. Hennes advokater kommer til å fortsette arbeidet for at rettferdigheten seirer i denne saken, skriver selskapet.