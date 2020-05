86 millioner barn kan bli kastet ut i fattigdom som følge av pandemien

– Denne pandemien har ført til en sosioøkonomisk krise som rammer barnefamilier verden over, brutalt, sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge i en pressemelding.

– Uten felles tiltak vil barnefamilier som allerede sliter økonomisk, bli dyttet ut i fattigdom, og vi kan bli vitne til forferdelige konsekvenser for de aller fattigste – på et nivå vi ikke har sett på mange, mange år, sier hun.

En ny rapport de offentliggjorde torsdag sammen med Redd Barna viser at det kan bli 86 millioner nye barn i lavinntektsfamilier i år, som følge av koronautbruddet. Uten koronautbruddet regner de to organisasjonene med at 586 millioner barn ville ha levd i lavinntektsfamilier ved utgangen av 2020.

Kan øke med 44 prosent i noen land

Ifølge rapporten kan enkelte land i Europa og Sentral-Asia få en økning på opp mot 44 prosent i barnefattigdom.

Redd Barna og Unicef ber nå om at det umiddelbart iverksettes løft i velferdsprosjekter og ulike støtteordninger, deriblant styrking av satsingen på kontantoverføringer, skolematordninger og barnetrygd.

Frykter for barnas skolegang

Redd Barna frykter også at den økte fattigdommen kan føre til at færre sender barna sine på skole.

– Mange fattige bruker en stor del av inntekten sin på å sende barna på skole. Det er en av årsakene til at det forventes at så mange som ti millioner jenter ikke kommer tilbake til skolen etter nedstengningen, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna, og fortsetter:

– Derfor er det så viktig at Norge leder an for å få alle barna tilbake på skolen når de etter hvert åpner igjen.