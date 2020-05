Dramatiker og aktivist Larry Kramer er død

84 år gamle Kramer døde onsdag av lungebetennelse, opplyser hans mann David Webster til The New York Times.

Kramers berømte stykke «The Normal Heart», som tar for seg hiv- og aids-spredningen i New York tidlig på 1980-tallet, ble i 2014 HBO-film med Mark Ruffalo i hovedrollen.

– Vi har mistet en kjempe av en mann som sto opp for gayrettigheter som en kriger. Hans raseri behøvdes i en tid da den amerikanske regjeringen ignorerte at homofile menn døde av aids, sier Elton John i en uttalelse.

I 1978 kom Kramers roman «Faggots», som ble tatt ut av hyllene i New Yorks eneste bokhandel for homofile. Hovedpersonen fant seg ikke til rette i et seksuelt utsvevende liv på New Yorks klubbscene, og mange mente boka ga et dårlig bilde av miljøet.

– Min forbrytelse var at jeg skrev ned sannheten. Det er hva jeg gjør, jeg har sagt hele jævla sannheten til alle jeg noensinne har møtt, sa Kramer i et intervju i 2002.

Tidlig på 1980-tallet profilerte Kramer seg som en av de største forkjemperne for at regjeringen skulle gå til kamp mot den da nye sykdommen aids. Selv fikk han vite at han var hivpositiv noen år senere.

Kramer grunnla i 1987 ACT UP, gruppen som ble berømt for sin sivile ulydighet. Protestene overtalte etter hvert amerikanske myndigheter til å presse fram godkjenning av nye medisiner og også senke prisen på aidsmedisin.