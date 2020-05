USA erklærer at Hongkong ikke lenger har selvstyre

Kunngjøringen onsdag innebar ingen umiddelbar opphevelse av Hongkongs privilegier, men bereder grunnen for at USA fratar byens særskilte status som handelspartner.

I så fall kan Hongkong miste muligheten til å fungere som et internasjonalt finanssentrum.

USAs president Donald Trump advarte nylig om at nettopp dette kunne skje, og bakteppet er regjeringen i Beijings forsøk på å innføre kinesiske sikkerhetslover i Hongkong.

«Katastrofal beslutning»

– Beijings katastrofale beslutning er bare den siste i en rekke handlinger som fundamentalt undergraver Hongkongs autonomi og friheter, samt Kinas egne løfter til Hongkongs folk, sier Pompeo med henvisning til avtalen mellom Storbritannia og Beijing.

Da Storbritannia ga slipp på sin tidligere kronkoloni i 1997, var avtalen at byen skulle få nyte delvis selvstyre. Det innebærer blant annet et eget rettsvesen og skal garantere visse rettigheter fram til 1947.

Sanksjoner

I et forsøk på å støtte Hongkongs demokratibevegelse vedtok Kongressen i fjor en lov som åpner for at USA kan innføre sanksjoner mot tjenestemenn som bryter menneskerettigheter i Hongkong. Loven krever også at USAs regjering vurderer om territoriet fortsatt er autonomt og dermed kan fortsette å nyte sine særskilte status i handelsforbindelser med USA. Det er det Pompeo nå har gjort.

– Mens USA håpet at et fritt og velstående Hongkong kunne bli en modell for det autoritære Kina, er det nå blitt klart at Kina modellerer Hongkong etter seg selv, sa Pompeo.

Ytringsfrihet

– Ingen fornuftig person kan i dag hevde at Hongkong har en høy grad av selvstyre fra Kina, gitt fakta på bakken, sier Pompeo.

Demokratiforkjempere i Hongkong ser det nye lovforslaget som et massivt angrep mot ytringsfriheten og et stort skritt på veien mot å gjøre Hongkong til en ordinær del av Kina.

Planene om den nye loven ble presentert før helgen under den kinesiske Folkekongressen i Beijing. Loven som ventes å forby «forræderi, oppvigleri og forsøk på løsrivelse», kan bli vedtatt i nær framtid.

Søreide bekymret

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er bekymret over utviklingen.

–Det er viktig at befolkningens rettigheter og byens uavhengige rettsvesen respekteres i henhold til «ett-land-to-systemer-prinsippet», sier hun i en uttalelse onsdag.

– En åpen og inkluderende dialog med innbyggerne er avgjørende for den videre utviklingen i Hongkong, sier utenriksministeren videre i en pressemelding.