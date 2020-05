Sverige med verdens høyeste covid-19-dødelighet to uker på rad

Onsdag lå dødstallet i Sverige på 5,4 døde per million innbyggere, regnet ut fra et gjennomsnitt over de siste sju dagene.

Tilsvarende tall onsdag for Danmark var 0,3, 0,28 for Finland og 0,05 for Norge, skriver Expressen.

20. mai hadde Sverige 6,1 dødsfall per million innbyggere i gjennomsnitt de siste sju dagene.

Tallene er utarbeidet av Universitetet i Oxford og den ideelle organisasjonen Global Change Data. Resultatene oppdateres fortløpende og legges ut på nettsiden Our World in Data.

Video: Pandemien setter spor: – Det var en uhyggelig overraskelse: