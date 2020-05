Kypros vil friste turister med gratis helsehjelp

Planen som skal lokke turister til øya, ble lagt fram i et brev til reiseoperatører og flyselskaper om tiltakene Kypros tar for å trygge turistsektoren under pandemien.

Brevet ble offentliggjort onsdag og signert av landets utenriks-, samferdsels- og turismeministre.

EU-landet Kypros har knappe 1,2 millioner innbyggere og har registrert 939 tilfeller av coronasmitte og bare 17 dødsfall etter å ha testet 10 prosent av befolkningen.

Middelhavsøya prøver nå å markedsføre seg selv som et trygt feriemål på tross av coronapandemien.

Regjeringen sier den har «forpliktet seg til å ta vare på alle reisende som tester positivt under oppholdet, samt deres familier og nære kontakter». Det innebærer kost, losji og helsehjelp.

– De reisende vil bare måtte bære kostnaden ved reise til flyplassen og flygningen hjem, heter det i brevet.

Myndighetene regner med en nedgang i antall turister på 70 prosent i 2020. Turisme ga inntekter på over 29 milliarder kroner, rundt 15 prosent av landets brutto nasjonalprodukt, i 2019. Nesten 4 millioner turister besøkte Kypros i fjor.

Kypros planlegger å gjenåpne sine flyplasser 9. juni for besøkende fra Norge og tolv andre land som myndighetene regner som lavrisiko med tanke på coronasmitte.