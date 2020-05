Barn blir ofre for Dutertes «krig mot narkotika»

Filippinsk politi oppgir å ha drept 5.600 mistenkte i operasjoner rettet mot narkotikaomsetning siden sommeren 2016.

Tusenvis av andre er drept av dødsskvadroner, oppmuntret av president Rodrigo Dutertes løfte om straffrihet for dem som dreper narkomistenkte.

Over 100 mindreårige var blant de mange som ble drept i løpet av de to første årene av Dutertes «krig mot narkotika», og drapene på barn har ifølge filippinske medier fortsatt.

Rapport og video

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) dokumenterer i en ny rapport og en medfølgende video hvilke følger den såkalte krigen mot narkotika har fått for mange filippinske barn, som har opplevd å få foreldre og slektninger drept.

Mange barn sliter med alvorlige traumer og har endt opp i fattigdom, har sluttet å gå på skolen og begynt å arbeide. Noen har også endt opp på gata, viser rapporten «Our Happy Family Is Gone: Impact of the ‘War on Drugs’ on Children in the Philippines».

– Filippinske barn er påført forferdelige lidelser som følge av president Dutertes beslutning om å slippe politiet og drapsmenn løs på mistenkte narkotikabrukere, sier Carlos Conde, som har ledet arbeidet med rapporten.

– Regjeringen må avslutte denne endeløse volden som kaster om på barns liv og i stedet hjelpe barn som er rammet, sier han.

Tryglet om nåde

Human Rights Watch har intervjuet en rekke barn, foreldre, tjenestemenn og lokale aktivister og ledere, og dokumenterer i rapporten hvilke konkrete følger 23 av drapene har fått for ofrenes familier. Barn var øyenvitne til flere av drapene.

– Faren min tryglet om nåde, men de hørte ikke på ham, forteller Jennifer, som var tolv år gammel da politiet drepte faren foran øynene hennes i Quezon City i 2016.

De tre barna til Renato var 13, 10 og 1 år gamle da faren ble drept i Mandaluyong samme år. Alle tre har siden levd på gata.

– Jeg ble far til søsknene mine, forteller Robert, som forsøker å livnære seg ved å plukke søppel som kan resirkuleres.

FN-gransking

Mangel på støtteordninger og tiltak fra myndighetenes side bidrar til å forverre situasjonen for disse barna, slår Human Rights Watch fast.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) innledet i februar 2018 etterforskning av Dutertes «krig mot narkotika», noe som fikk Filippinene til å trekke seg fra domstolen.

I juni i fjor ba FNs menneskerettighetsråd FNs høykommissær for menneskerettigheter om å granske situasjonen på Filippinene, og rapporten er ventet i juni.

– Dersom det ikke straks blir gjort noe, vil en hel generasjon med filippinske barn bli ofre for Dutertes voldelige kampanje mot narkotika, sier Carlos Conde.