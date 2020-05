Bedre vær gir økt håp om historisk SpaceX-oppskyting

Det er 60 prosent sjanse for at det været blir bra nok til å gjennomføre oppskytningen onsdag, viser de siste værvarslene for Cape Canaveral i Florida.

SpaceX og Nasa lovet tirsdag at sikkerheten til de to astronautene er første prioritet når landets første bemannede romferd på nærmere et tiår skal gjennomføres.

Det er de erfarne astronautene Doug Hurley og Bob Behnken som etter planen skriver seg inn i historien onsdag ettermiddag lokal tid. Da skal SpaceX's rakett Falcon 9 og romkapselen Dragon skytes opp med mål om å nå den internasjonale romstasjonen ISS.

Første private oppskyting

Elon Musks SpaceX er det første private selskapet som sender astronauter ut i rommet, noe bare Russland, USA og Kina har gjort tidligere.

Kvelden før oppskytingen sier Nasa-sjef Jim Bridenstine at både Nasa og SpaceX har gjort en grundig jobb med å forsikre seg om at alle involverte kan stoppe oppskytningen dersom de mener den bør utsettes.

President Donald Trump og visepresident Mike Pence er ventet til oppskytingen fra Kennedy Space Center, men Bridenstine sier astronautene fremdeles er deres fremste prioritet. Astronautene selv har gitt beskjed om at de er klare for oppskytningen.

Sist gang astronauter ble sendt opp fra Florida var i 2011. Da var Hurley pilot på romfergen.

Fra lastekapsel til astronauter

SpaceX har siden 2012 sendt opp laste-romkapsler til den internasjonale romstasjonen.

– Det er åpenbart et stort steg å gå fra last til å sende opp to personer som er fedre og har familie, sier visepresident Hans Koenigsmann i SpaceX

Det er Nasa som styrer oppskytningen, men SpaceX som bestemmer og gir det endelige klarsignalet til å starte oppskytingen.

Selv om sjansen for godt oppskytingsvær økte til 60 prosent tirsdag, er ikke forholdene for kapselens rute inn i bane tatt med i den beregningen. SpaceX trenger relativt rolig vær og vind langs kysten av USA og Canada og over Atlanterhavet bort til Irland i tilfelle astronautene Hurley og Behnken trenger å nødlande.

Dersom ikke SpaceX gjennomfører oppskytningen onsdag, er neste mulighet lørdag.