Boligen til Rios guvernør gjennomsøkt i virusetterforskning

Guvernør Wilson Witzel kaller ransakingen for politisk forfølgelse fra president Jair Bolsonaros regjering.

Det føderale politiet tok seg også inn i Witzels tidligere bolig og flere andre steder i Rio de Janeiro og São Paulo. Bakgrunnen er mistanken om at et «korrupt nettverk» har underslått penger som skulle gått til byggingen av flere feltsykehus for koronapasienter.

Feltsykehusene skal etter planen avlaste det sterkt pressede helsevesenet i delstaten, men så langt har bare tre av de ni planlagte sykehusene blitt bygd.

Witzel har flere ganger angrepet Bolsonaro for presidentens håndtering av koronapandemien i Brasil og mener han nå er offer for et politisk spill.

Brasil er et av verdens aller hardest rammede land, men Bolsonaro har tonet ned faren viruset utgjør og heller lagt skylda på ordførere og guvernører for situasjonen landet er i.

– Det som skjer med meg kommer til å skje med andre guvernører som er regnet som motstandere, sa Witzel på en pressekonferanse og la til at han kom til å fortsette kampen mot det omtaler som det diktatoriske styret av landet.

Brasil har nå det nest høyeste antallet koronasmittede i verden etter USA og mer enn 23.000 har dødd som følge av covid-19-viruset.