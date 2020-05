Enkemann trygler Twitter om å slette Trumps «ondskapsfulle løgn»

USAs president spredte i helgen nok et grunnløst rykte til sine 80 millioner Twitter-følgere. Tirsdag mer enn antydet presidenten at programlederen Joe Scarborough, en av Trumps argeste kritikere i mediene, sto bak drap på sin praktikant i Florida 2001.

Trump har flere ganger forsøkt å implisere ham i dødsfallet, på tross av at Scarborough befant seg i Washington da praktikanten døde.

– Vennligst slett disse twittermeldingene, skrev Timothy J. Klausutis til Twitter-sjef Jack Dorsey i et brev som The New York Times publiserte tirsdag.

Hjertefeil

Klausutis' kone, 28 år gamle Lori Kaye, ble funnet død på Scarboroughs kontor i Florida i juli 2001. Hun var praktikant for Scarborough, som den gang var kongressmann for Trumps parti Republikanerne.

Kona hadde en hjertefeil, besvimte og slo hodet på jobben. Legene slo fast at dødsfallet var en ulykke.

Klausutis mener Trumps Twitter-meldinger er et brudd på selskapets retningslinjer. Han kaller påstandene for «ondskapsfulle løgner» og anklager presidenten for å utnytte konas ettermæle for politisk vinning. Men Twitter kommer ikke til å slette meldingene.

– Vi er veldig lei oss for den smerten som disse meldingene, og den oppmerksomheten de får, påfører familien, sier en talsperson for selskapet til nyhetsbyrået Reuters tirsdag.

«Obamagate»

Scarborough, som er programleder i «Morning Joe» på MSNBC-TV, har bedt presidenten om å slutte med de grunnløse anklagene.

Det siste forsøket på karakterdrap på Scarborough føyer seg inn i en rekke eksempler på at Trump sprer konspirasjonsteorier.

Mens coronapandemien krever stadig flere liv, USA rammes av økonomisk krise, og oppslutningen om Trump daler på meningsmålingene, refererer presidenten stadig til «Obamagate» og en påstått forbrytelse knyttet til forgjengeren.

I årevis før han ble valgt til president i 2016, var Trump blant de mest toneangivende stemmene i den såkalte «birther»-bevegelsen, som feilaktig hevdet at president Barack Obama ikke var født i USA.