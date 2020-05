WHO: Viruset sprer seg stadig raskere i Latin-Amerika

– I Sør-Amerika er vi spesielt bekymret over at antall nye tilfeller meldt inn i forrige uke i Brasil var det høyeste for noen sjudagersperiode siden utbruddet startet, sier Carisa Etienne, direktør for Washington-baserte Den panamerikanske helseorganisasjonen (PAHO), Verdens helseorganisasjons (WHO) regionkontor for Amerika.

– Både Peru og Chile melder også om høy forekomst, et tegn på at smitten fortsatt akselererer i disse landene, sa hun på en ukentlig pressekonferanse tirsdag.