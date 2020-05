Italiensk minister: 15. juni blir D-dag for europeisk turisme

– Vi jobber for at vi alle kan starte igjen samtidig i Europa 15. juni, sa Luigi Di Maio til kringkasteren Rai mandag kveld. Italia er inne i en diskusjon med Østerrike, som foreløpig ikke vil åpen grensene for naboene i sør. Di Maio sier han likevel har fått forsikringer om at tyskere – en viktig turistgruppe i Italia – skal få passere gjennom Østerrike.

Tyskland har allerede sagt at de vil åpne for turister fra 31 land – alle EU- og Schengen-landene, inkludert Norge – nettopp den 15. juni. Betingelsen er at den positive utviklingen av coronapandemien fortsetter. Planen kan bli godkjent av Angela Merkels regjering allerede onsdag.

Ulike varianter og planer

Hellas, Kroatia og Slovenia har allerede fjernet noen restriksjoner og har lagt fram planer om ytterligere lettelser basert på bilaterale avtaler og utviklingen i sykdomsbildet i andre land. Slovenia ble for halvannen uke siden det første landet i Europa som erklærte at epidemien var over, og tirsdag åpnet de for innreise fra resten av Schengen. Men hovedregelen er fortsatt at de som kommer til landet, må i karantene.

Hellas, som er det landet i Europa som er mest avhengige av turisme, har laget en liste over land de vil åpne for. Personer fra landene på listen, som inkluderer noen land utenfor EU, kan fra 1. juni slippe karantene og testing.

Kroatia åpner grensen for en rekke europeiske land fredag. Tsjekkia, Slovakia og Ungarn åpner for fri ferdsel mellom landene, men foreløpig bare for opphold på under to døgn. De som blir lenger enn det, må belage seg på to ukers karantene når de kommer hjem.

Etterlyser felles regler

Spania, som også har en stor turistnæring, vil droppe karantene for andre Schengen-borgere fra 1. juli. Utenriksminister Arancha Gonzalez vil ha med de øvrige landene på felles regler og prinsipper for åpning av grensene.

– Vi må jobbe sammen for å definere reglene som lar oss ta tilbake retten til fri bevegelse innen Europa, sier hun til radiostasjonen Cadena SER, ifølge Reuters.

Også Tyskland ønsker et felles regelverk: De vil ha en EU-standard og kan foreslå metoden de selv bruker. Den innebærer at smitteverntiltak må strammes inn igjen dersom det oppstår flere enn 50 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av en sjudagersperiode.

I et utkast skriver tyskerne at EU-kommisjonen bør utvikle en prosedyre for å vurdere tiltakene.