Grufullt dobbeltdrap ryster Danmark: – Jeg trodde det var et spill

Det grusomme dobbeltdrapet fant sted 24. april i fjor i en seniorbolig vest for Aarhus i Danmark. Den tiltalte 29-åringen skal ha angrepet og drept sin 92 år gamle bestefar med økseslag mot hodet og knivstikk mot brystet mens han satt i stolen og så på TV.

Da moren til gjerningsmannen forsøkte å gripe inn, ble hun drept med flere økseslag mot hodet, skriver danske BT.

29-åringen innrømmer å stå bak ugjerningen. Siden pågripelsen har han vært på lukket psykiatrisk avdeling.

Da den tiltalte mannen forklarte seg i retten i Aarhus tirsdag beskrev han hvordan han i tiden rundt drapene slet med tvangstanker.

– Jeg hadde begynt å tenke at virkeligheten ikke var virkelig. At livet mitt var et spill, og at spillet gikk ut på at jeg skulle drepe min morfar. Det var en kontrakt med staten, sa 29-åringen.

Ifølge mannen var motivet for drapet at han trodde bestefaren ville gjennoppstå og dermed få mulighet til et nytt liv, skriver BT.

Tiltalte skal ikke ha planlagt å ta livet av sin mor.

Etter drapene trykket mannen på bestefarens trygghetsalarm og forlot leiligheten. Da hjemmehjelpen kom, fant hun den 61 år gamle moren liggende på gulvet og morfaren sittende i en lenestol. Begge var dekket til med hvitt pledd, skriver lokalavisen.dk.

En dom i saken er ventet i morgen, onsdag.