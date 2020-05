Redd Barna venter økt norsk bidrag til venezuelanske migranter

Tirsdag arrangeres en giverkonferanse organisert av EU og Spania i forbindelse med migrasjonskrisen, der Norge skal delta.

– Giverkonferansen for migranter og flyktninger fra Venezuela er et svært viktig initiativ, og vi har store forventninger til at Norge vil øke sitt bidrag. Antall migranter og flyktninger fra Venezuela er nå på 5 millioner mennesker siden 2015, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Kun Syria har flere eksternt fordrevne enn Venezuela, og 80 prosent av de venezuelanske flyktningene og migrantene befinner seg i nabolandene.

Sør-Amerika regnes nå av Verdens helseorganisasjon WHO som episenteret for koronapandemien.