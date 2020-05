Uvær kan forsinke SpaceX-romferd

Kathy Lueders, som leder Nasa-programmet for kommersielle romferder, sier forberedelsene til onsdagens planlagte oppskyting går bra, i det minste på bakken.

– Nå må vi bare finne ut hvordan vi kan kontrollere været, sier hun.

Prognosene som gir 40 prosent sjanse for trygge værforhold, inkluderer ikke alle forhold langs kysten av USA og Canada og over Atlanterhavet bort til Irland.

Om nødvendig kan utskytingsmekanismene i romfartøyet brukes helt fram til det forlater jordas atmosfære og går i kretsløp. Om fartøyet må evakueres, trengs det rolige vindforhold og vann å lande i.

Ifølge Lueders vil SpaceX ha minst to redningsskip utstasjonert utenfor Florida-kysten, mens Nasa vil ha to militære transportfly som står klare. I tillegg vil flere fly utstasjoneres i New York og England, for å kunne bistå en potensiell redningsaksjon i havet.

Visepresident Hans Koenigsmann i SpaceX sier oppskytingen vil vurderes nøye opp mot globale værmodeller. Bedre vær skal være i vente både ved oppskytingsrampen i Florida og langs østkysten av USA de neste dagene. Neste mulighet for oppskyting er lørdag.