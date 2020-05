Flere milliarder liter kloakkvann sluppet ut i Øresund

Denne uken ble et planlagt utslipp på 290 millioner liter kloakkvann i Øresund utsatt til høsten, noe som har blitt omtalt i danske medier.

Men nå viser det seg at utslippet bokstavelig talt kun er en dråpe i havet av kloakk som ellers slippes ut.

Mellom 2014-2018 ble 35 milliarder kloakkvann sluppet ut - 120 ganger mer enn det planlagte utslippet denne uken.

Vannet slippes ut når det grunnet store mengder regn skapes overløp i kloakksystemet, slik at renseanlegget ikke kan håndtere de store vannmengdene.

Martin Lidegaard i Radikale Venstre beskriver overfor TV 2 Lorry at tallene som «voldsomme».

– Det er et uttrykk for at vi rett og slett ikke har tilpasset hovedstadsområdet til klimaendringene vi ser allerede nå, sier han.

– Det er veldig skuffende for et land, som vanligvis flotter seg med å være grønt og i en førerposisjon på miljø, at man ansvarlig for noe slikt svineri, sier klimapolitisk talsmann Morten Messerschmidt i Dansk Folkeparti.

De to partiene har innkalt miljøminister Lea Wermelin (S) til samtaler om saken.

Kloakkvannet inneholdt 11 tonn såkalt organisk stoff, altså avføring. I tillegg inneholdt det 147 tonn fosfor og 840 tonn nitrogen, som framskynder framveksten av alger og dermed gjør vannet mindre oksygenrikt.