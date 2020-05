WHO advarer Brasil mot å gjenåpne økonomien for tidlig

Kapasiteten til å teste folk for koronaviruset må også styrkes for at landet skal kunne få kontroll over spredningen, ifølge WHO.

Ordfører Marcelo Crivella i Rio de Janeiro kunngjorde mandag at religiøse institusjoner skal regnes som essensielle, noe som betyr at kirker i byen vil kunne åpne dørene, om kirkegjengerne holder minst to meters avstand til hverandre.

Guvernør João Doria i Sao Paulo, delstaten med størst økonomi, har utelukket en full nedstengning av økonomien, og sier han vil begynne å lempe på tiltakene 1. juni.

Rådet fra helsemyndighetene er at folk skal holde seg hjemme, og at forretninger skal holde stengt.

Over 23.000 er nå døde som følge av koronaviruset i Brasil, som er det nest hardest rammede landet i verden, målt i antall smittede og døde.

Helseeksperter har tidligere advart om at mørketallene i Brasil trolig er svært høye på grunn av lite testing og at det reelle tallet på døde kan være opptil 15 ganger høyere.

Forrige uke fastslo WHO at Sør-Amerika nå er episenteret for koronapandemien.