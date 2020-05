Dansk soldat dømt for bortføring av katt

Minst sju katter ble fanget i en felle, fraktet ut av byen og sluppet løs i naturen. Retten fant det bevist at bare én av kattene var tam, og at det bare var denne katten som sto i fare for å lide alvorlig overlast ved å bli etterlatt til seg selv i naturen.

Mannen er idømt en bot på 10.000 kroner for overtredelse av dyrevernloven.

Soldaten nekter straffskyld, men erkjenner at han kjørte bort kattene. Han forklarte at han var lei av at kattene oppholdt seg på eiendommen.