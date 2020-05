Burundis regjeringsparti erklærer seier i bittert presidentvalg

Regjeringspartiets kandidat Evariste Ndayishimiye vant valget med drøyt 68 prosent av stemmene, kunngjorde landets valgkommisjon da de la fram foreløpige resultater mandag.

Opposisjonsleder Agathon Rwasa kom langt bak med 24 prosents oppslutning i presidentvalget. Hans parti CNL kaller valget en farse og hevder å sitte på tall som viser at opposisjonen vant valget soleklart.

Valget 20. mai ble avholdt knapt uten at myndighetene tok hensyn til viruset, som Burundis myndigheter i stor grad har ignorert. Ingen utenlandske valgobservatører ble sluppet inn i landet.

400.000 på flukt

52 år gamle Ndayishimiye er en tidligere general i hæren og ble håndplukket av regjeringspartiet CNDD-FDD til å overta makten. President Pierre Nkurunziza har styrt landet siden 2005, og de siste årene har vært preget av uro.

Da Nkurunziza stilte til valg for en tredje periode i 2015, utløste det en voldsbølge som krevde 1.200 menneskeliv og drev 400.000 på flukt fra Burundi.

Hans arvtaker blir president i et dypt isolert land, som er ilagt sanksjoner og er avskåret fra bistand fra utenlandske givere.

Tortur og drap

Årene med politisk vold og menneskerettighetsbrudd har skadd både landets økonomi og nasjonale psyke, skriver nyhetsbyrået AFP.

Bortføringer, tortur, drap og trakassering gjennom det siste halvåret er dokumentert av menneskerettighetsgrupper som i forkant av valget advarte om undertrykkelse av opposisjonen så vel som mediene.

Før valget uttrykte FN og en rekke eksperter uro for at den tapende part ikke ville godta resultatet, noe som ville kunne føre til en langvarig politisk krise.

– CNL fortsetter å bestride disse resultatene, som kom til gjennom massivt juks, fordi valget fant sted under forhold som er blottet for all troverdighet, sier opposisjonspartiets talsmann Therence Manirambona.

Partiet vil bestride valgresultatet i domstolene, tilføyer han.

WHO kastet ut

Avtroppende president Nkurunziza er av nasjonalforsamlingen utnevnt til «øverste rådgiver» i landet, og det ventes at han vil fortsette å utøve betydelig innflytelse over den nye presidenten.

Burundis regjering kastet nylig ut Verdens helseorganisasjons (WHO) representant i landet. Fra før er FNs kontor for menneskerettigheter nedlagt etter at myndighetene avviste en rapport om over 300 utenomrettslige henrettelser i landet.

Over 4 millioner av Burundis drøyt 11 millioner innbyggere avla stemme i valget, ifølge valgkommisjonen. Endelige resultater er ventet 3. juni.