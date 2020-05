Linda (48) drepte samboeren (77) med en pute

Det skriver Expressen.

Ifølge avisen skriver retten i sin dom at 77-åringen ble overrumplet, var svak og hadde vanskeligheter med å forsvare seg mot samboerens plutselige og uventede angrep på ham.

Hendelsen skjedde 27. februar i år i tettstedet Markaryd i Småland. Axelsson ble pågrepet av politiet samme dag, og hun skal ha erkjent drapet i avhør.

Den 77 år gamle mannen hadde nylig solgt huset sitt, og satt igjen med 600.000 svenske kroner etter salget. Axelsson skal ha ønsket å låne penger til egen bolig, men 77-åringen ønsket ikke at Axelsson skulle flytte ut, skriver Expressen.

Hun skal ha vært veldig beruset da drapet skjedde. Axelsson knuffet samboeren ned fra en stol, og presset en pute mot ansiktet hans mens han lå på gulvet.

– Jeg vet at han sa noe til meg som gjorde meg enda mer forbanna. Jeg sa «vær stille» eller «hold kjeft» eller noe sånt, og jeg satte meg over ham, skal hun ha fortalt i avhør med politiet.

I ettertid har Axelsson angret.

– Det var ikke min mening i det hele tatt at han skulle dø. Det var bare det at jeg var sint, og jeg ønsket at han skulle være stille, har hun uttalt, ifølge Expressen.

48-åringen dømmes også for kjøring i beruset tilstand. I tillegg må hun betale 270.000 svenske kroner i erstatning.