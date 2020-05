Leiesoldater strømmer til Libya

Flere såkalte sikkerhetsselskap er involvert i krigføringen, og FN-eksperter har blant avdekket hvordan minst 20 leiesoldater fra Australia, Frankrike, Sør-Afrika, Storbritannia og USA gikk om bord i et transportfly i Amman og fløy til Libya i juni i fjor.

De 20 oppga at de var «forskere» som skulle utføre geofysiske undersøkelser på vegne av Jordan i Libya, men dette var ifølge FN-ekspertene en dekkhistorie.

Samme måned skaffet Haftar seg seks kamphelikoptre fra Sør-Afrika, som først ble fraktet til Botswana og deretter fløyet til Benghazi, der opprørsgeneralen og hans mektige LNA-milits har sin base.

To uker senere ble det også gjort et forsøk på å smugle to militære fartøy, utstyrt med maskingevær, fra Malta til Benghazi, men dette ble ifølge FN-ekspertene stanset.

Fakta om konflikten i Libya: * Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011. * En rekke militsgrupper har med støtte fra ulike land siden kjempet om makten i landet, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa. * Som ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i februar 2016 oppnevnt en regjering, som ledes av Fayez al-Sarraj. * Opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans mektige LNA-milits kontrollerer de østlige delene av landet og innledet i april 2019 en offensiv for å gripe makten i Tripoli. * Tyrkia har sendt soldater for å støtte Sarrajs internasjonalt anerkjente regjering. * Haftar støttes av Egypt, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia og Jordan, og LNA-militsen har også tusenvis av utenlandske leiesoldater i sine rekker, blant annet fra Russland, Syria og Sudan. * President Donald Trump har hyllet «Haftars betydelige rolle i kampen mot terrorisme og for å sikre Libyas oljeressurser», og opprørsgeneralen har også fått en viss grad av støtte fra Frankrike. * 12. februar i år vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon med krav om at de stridende partene i Libya forplikter seg til en varig våpenhvile. * Flere land bryter våpenembargoen mot Libya, både på land, til sjøs og i luften, ifølge FN.

Tremånederskontrakter

Bak operasjoner som dette står sikkerhetsselskap som Lancaster6 og Opus Capital Asset, som er basert i De forente arabiske emirater, Haftars fremste støttespiller i krigen.

Tidligere i år avdekket FN-eksperter også hvordan mellom 600 og 800 russiske leiesoldater fra ChVK Wagner kjempet sammen med LNA-militsen, som også har rundt 1.000 regjeringssoldater fra Sudan i sine rekker.

Nylig kom det også fram at opptil 2.000 syriske leiesoldater kjemper i Libya, angivelig etter å ha inngått tremånederskontrakt med ChVK Wagner. Det private syriske flyselskapet Cham Wings Airline har ifølge FN transportert dem til landet.

Bånd til Putin

ChVK Wagner har tidligere hatt hundrevis av soldater i Øst-Ukraina, Syria og Den sentralafrikanske republikk og anklages for å være et underbruk av det russiske forsvaret, som rett nok nekter for dette.

Selskapet eies av Jevgenij Prigozjin, som har nære bånd til Russlands president Vladimir Putin.

Gruppen med leiesoldater som ankom Libya i juni i fjor, skal ifølge FN-ekspertene ha hatt i oppdrag å stanse tyrkiske våpenforsendelser til statsminister Fayez al-Serrajs FN-støttede regjering i Tripoli.

President Recep Tayyip Erdogan har også sendt militærrådgivere til landet og har som takk fått utvide Tyrkias kontinentalsokkel i Middelhavet, til protester fra Hellas.

En vits

FN har innført våpenblokade, men ekspertene som overvåker denne, konstaterer at den fra første dag har vært brutt av en rekke land, blant dem Egypt og Saudi-Arabia.

– Blokaden er en vits, slo FNs fungerende utsending til Libya, Stephanie Williams, fast tidligere i år.

– Utenlandske støttespillere driver en uavbrutt forsendelse av stadig mer sofistikerte og dødelige våpen, for ikke å snakke om rekrutteringen av flere leiesoldater på begge sider av konflikten, ifølge henne.

Kaos og anarki

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

Siden har en rekke militsgrupper kjempet om makten, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

Haftar og hans milits kontrollerer store deler av landet, først og fremst i øst, mens den FN-støttede regjeringen og alliert milits kontrollerer kystområdene i vest.

Situasjonen i landet ble ytterligere forverret da LNA-militsen i april i fjor innledet et stormløp mot Tripoli, noe som siden har kostet et ukjent antall sivile livet.

