Sør-Korea påbyr munnbind på offentlig transport

Påbudet ble kunngjort av helsemyndighetene under en pressekonferanse mandag. Det trer i kraft tirsdag for kollektivtransport og taxier, og for flypassasjerer dagen etter.

Sørkoreanske myndigheter er opptatt av å finne nye måter å hindre spredning av coronaviruset på. Samtidig som skolene nylig er gjenåpnet, er nye smittetilfeller påvist i hovedstaden Seoul.

Fra juni blir det påbudt for barer, nattklubber, treningssentre og konsertsteder å benytte QR-koder for å registrere alle besøkende slik at man kan lettere kan spore opp mulige smittetilfeller.