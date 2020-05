Taiwan vil hjelpe Hongkong-befolkningen

Politiet i Hongkong brukte søndag tåregass og pepperspray for å roe ned demonstrasjoner mot Beijings foreslåtte sikkerhetslov for Hongkong.

Loven, som trolig blir vedtatt av Folkekongressen mandag, ventes å legge ned forbud mot «forræderi» og «undergraving av staten».

Befolkningen frykter at den først og fremst skal undergrave den tidligere britiske koloniens friheter. Særlig vekker det frykt at loven åpner for at kinesiske sikkerhetsagenter vil kunne operere i Hongkong.

Demonstrantene støttes av Taiwan. Tsai har ikke presisert hva den «nødvendige assistansen» vil være. Hun skriver på Facebook at «det internasjonale samfunnet proaktivt har strukket ut sin hånd for å hjelpe innbyggerne i Hongkong» og at Taiwan skal være «enda mer proaktive» i sitt støttearbeid.

Tsai omtaler Beijings lovforslag som en alvorlig trussel mot Hongkongs friheter og rettslige uavhengighet, og at kuler og undertrykkelse ikke er måten å håndtere Hongkong-befolkningens streben etter frihet og demokrati.