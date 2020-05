Tidligere fengselsinnsatte får stemme i Florida

Det republikanske flertallet i delstatssenatet stemte igjennom loven i fjor.

Det ble sett som en overkjøring av en folkeavstemning, der et stort flertall stemte for at tidligere domfelte skal få stemme i Florida, om de har avtjent straffen sin.

For å få tilbake stemmeretten, måtte tidligere innsatte gjøre opp all gjeld med rettssystemet. Dette er svært vanskelig, om ikke umulig, for mange tidligere fengselsinnsatte, som ofte er svarte eller latinamerikanske, og fattige.

Dommeren Robert Hinkle mener loven er grunnlovsstridig, fordi den skaper et system der man «betaler for å stemme».

– Systemet er grunnlovsstridig når det kommer til individer som ellers ville vært stemmeberettigede, men som rett og slett ikke er i stand til å betale pengene som kreves, skrev han i kjennelsen.

Vippestaten Florida er helt avgjørende for president Donald Trumps ambisjoner om å bli gjenvalgt til høsten. Så mange som 750.000 tidligere domfelte kan nå få stemmerett i en delstat som ofte blir vunnet med syltynn margin.

Delstatens guvernør, Trump-støttespilleren Ron DeSantis, kan anke avgjørelsen. Det var DeSantis som godkjente loven i fjor.