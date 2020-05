Utsultede rotter venter restaurantgjestene i USA etter gjenåpning

Rottene har måttet klare seg uten rester fra restauranter i to måneder siden USA stengte ned for å forhindre spredning av koronaviruset.

CDC advarer i nylig oppdaterte retningslinjer om smågnagerbestanden om at rottene, som er kjent for å ty til kannibalisme i tøffe tider, nå kan oppføre seg «uvanlig eller aggressivt» på grunn av den magre dietten under nedstengningen.

Allerede i april ble det observert smågnagere som måtte ty til kannibalisme. Begrenset eller ingen aktivitet ved restauranter og andre matleverandører fører til mangel på matavfall i bakgater og søppelkasser.

– Jeg gikk rundt hjørnet, og så omtrent 30 rotter som forsynte seg av et eller annet midt på gaten, sier Charles Marsala, som bor i New Orleans, til CBS News.

Det er vanlig at rottene får trøbbel under naturkatastrofer, skriver CDC. Bestanden går ofte ned, før den går opp igjen når virksomhetene igjen åpner dørene. De som overlever er ofte de største og sterkeste.

– Preventive tiltak som fungerer er å forsegle inngangsveiene til boliger og virksomheter, fjerne rester og vegetasjon, oppbevare søppel i godt sikrede søppelbøtter og å fjerne mat til kjæledyr og fugler fra hagen, opplyser CDC.