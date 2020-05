USA med innreiseforbud for reisende fra Brasil

Innreiseforbudet omfatter alle ikke-amerikanske statsborgere, og vil tre i kraft fra torsdag kveld.

Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslo før helgen at Sør-Amerika er det nye episenteret for coronapandemien, med Brasil som det hardest rammede landet.

Brasil har nå 363.211 bekreftede smittetilfeller og 22.666 coronarelaterte dødsfall. USA har flest av begge deler, med henholdsvis 1.684.862 smittetilfeller og 99.277 dødsfall.

Helseeksperter har tidligere advart om at mørketallene i Brasil trolig er svært høye på grunn av lite testing og at det reelle tallet på døde kan være opptil 15 ganger høyere.

Tidligere har president Donald Trump innført innreiseforbud for reisende fra Storbritannia, Europa og Kina.