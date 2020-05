Jordskjelv med styrke på 5,9 på New Zealand

Jordskjelvet på 46 kilometers dybde, men kunne likevel kjennes godt i hovedstaden Wellington noen mil lenger sør, skriver Reuters.

Det har foreløpig ikke blitt meldt om skade på verken bygninger eller mennesker, ifølge nødetatene.

New Zealand er svært utsatt for jordskjelv, ettersom landet ligger i det som kalles Ildringen – en svært jordskjelvaktiv sone som går rundt Stillehavet. I februar 2011 mistet over 180 mennesker livet da et grunt skjelv med styrke på 6,3 hadde episenter like utenfor byen Christchurch.