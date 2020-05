Arbeidsledigheten i USA ventes å forbli høy fram mot valget

Nær 39 millioner amerikanere har mistet jobben etter at mange delstater innførte omfattende smitteverntiltak i mars som følge av koronapandemien.

Arbeidsledigheten lå i forrige måned på 14,7 prosent. I mai er den ventet å stige til mellom 22 og 23 prosent, ifølge Det hvite hus' øverste økonomiske rådgiver, Kevin Hasset.

Han anslar at landets økonomiske vekst vil skyte i været i tredje kvartal. Han er imidlertid noe mer usikker på om den kan komme tilbake til slik den var før koronakrisen. Hasset venter at arbeidsledigheten vil holde seg på et tosifret tall i november, når presidentvalget avholdes.

– Men jeg tror at alle tegn til en bedring i økonomien kommer til å dukke opp overalt. Det eneste som vi økonomer kommer til å diskutere, er hvorvidt vi kommer til å returnere dit vi var eller om det vil være en lang vei tilbake, sier han.