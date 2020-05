Kina er åpen for gransking av corona

Wang Yi fordømte søndag amerikanske politikere for å stå bak rykter om virusets opprinnelse og stigmatisere Kina.

Han sa også at om noen saksøker Kina for coronaviruset, vil det ikke være basert på faktiske forhold.

Både USA og Australia har de siste ukene krevd gransking, og tirsdag vedtok Verdens handelsorganisasjon WHO å be om en gjennomgang av den internasjonale håndteringen av viruset.

Wang sa på pressekonferansen at Kina er et offer for den globale pandemien på lik linje med andre land og har tilbudt hjelp til andre land som trenger det.

Kina advarer Australia



Kinas ambassadør til Australia advarte tidligere denne uken landet mot å prøve å få i gang en internasjonal corona gransking, ifølge avisa Financial Review.

– Å ty til mistanke, beskyldninger og splittelse på et så kritisk tidspunkt kan bare bidra til å undergrave den globale innsatsen for å kjempe mot pandemien, sier ambassadør Cheng Jingye i et intervju med den australske næringslivsavisa.

Fakta om coronapandemien: Så mange er smittet og døde * 5.362.684 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 341.892 (6,4 prosent) av de registrert smittede er døde. * 2.187.423 (40,8 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. Enkelte land registrerer ikke friskmeldinger. * Tilstanden for 53.578 personer (1,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall: * USA: 1.653.507 smittet, 97.903 døde * Storbritannia: 257.154 smittet, 36.675 døde (Det offisielle tallet omfatter bare dødsfall etter en positiv virustest. Regnes alle tilfellene der covid-19 er oppført i dødsattesten med, er tallet over 41.000.) * Italia: 229.327 smittet, 32.735 døde * Frankrike: 182.219 smittet, 28.289 døde * Spania: 281.904 smittet, 28.628 døde * Brasil: 339.687 smittet, 21.579 døde * Belgia: 56.810 smittet, 9.237 døde * Tyskland: 179.768 smittet, 8.354 døde * Iran: 133.521 smittet, 7.359 døde * Mexico: 62.527 smittet, 6.989 døde * Canada: 82.892 smittet, 6.277 døde * Nederland: 45.064 smittet, 5.811 døde * Kina: 82.971 smittet, 4.634 døde * Tyrkia: 154.500 smittet, 4.276 døde * Sverige: 33.188 smittet, 3.992 døde * I Norge er 8.332 smittet (235 døde), i Danmark er 11.289 smittet (561 døde), i Finland er 6.568 smittet (306 døde) og på Island 1.804 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometer, FHI, NTB)

Ambassadøren antyder også at Australia kan bli rammet av en kinesisk boikott.

– Kanskje vanlige folk vil si «hvorfor skal vi drikke australsk vin? Eller spise australsk storfekjøtt?»

Australias statsminister Scott Morrison tok i forrige uke til orde for en internasjonal gransking av hvordan coronapandemien startet.

Coronaviruset ble først oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan, og kinesiske myndigheter er blitt kritisert for å ha reagert for sent da viruset begynte å spre seg.

Ambassadør Cheng Jingye mener forslaget om en gransking viser at Australia støtter opp om politiske krefter i USA som fører en kampanje mot Kina.

Trump-regjeringen vil granske hvor viruset stammer fra



I USA ønsker både Trump-regjeringen og enkelte forskere å undersøke om coronautbruddet kan ha startet ved et uhell på et kinesisk laboratorium.

Denne teorien er ikke bekreftet, og kinesiske forskere mener utbruddet trolig begynte på et marked i byen Wuhan.

Så langt har dette vært den rådende forklaringen på hvordan viruset begynte å spre seg. Men Trump-regjeringen har i det siste gitt uttrykk for tvil.

– Vi hører denne historien mer og mer, sa president Donald Trump da han fikk spørsmål om lab-teorien på en pressekonferanse onsdag.

Både Trump og hans utenriksminister Mike Pomepo har sagt at USA har igangsatt en gransking for å avdekke hva som skjedde da utbruddet begynte.