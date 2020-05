Siste britiske guvernør i Hongkong fordømmer sikkerhetslov

Chris Patten, som var guvernør da Storbritannia overlot kolonien til Kina i 1997, sier til The Times of London at vi ser et nytt diktatur i Kina som ikke er til å stole på.

Han sier den britiske regjeringen må gjøre det helt klart at det som er i ferd med å skje, er en fullstendig ødeleggelse av Ett land, to systemer-avtalen om britisk tilbakeføring av Hongkong.

I henhold til avtalen skulle Hongkong få beholde sitt eget rettssystem og politiske system med fulle friheter fram til 2047.