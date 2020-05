Iransk tankskip framme i Venezuela

Det første av fem iranske tankskip lastet med bensin ankom sent lørdag kveld territorialfarvannet utenfor Venezuela uten at skipet hadde støtt på noen innblanding fra amerikanske myndigheter. President Donald Trumps administrasjon har ilagt både Iran og Venezuela økonomiske sanksjoner.

– Iran og Venezuela har alltid støttet hverandre i vanskelige tider. I dag ankom det første skipet med bensin til vårt folk, skrev utenriksminister Jorge Arreaza i Maduro-regjeringen på Twitter.

Venezuela er til tross for at det sitter på verdens største oljereserver, rammet av betydelig bensinmangel. Iran har nylig hjulpet landet med nødvendige kjemikalier slik at det igjen kan starte opp raffineriene.

Lørdag advarte irans president Hassan Rouhani USA mot å blande seg inn i transporten av bensin og sa det i så fall ville få konsekvenser.

Hittil har bensinmangelen i Venezuela stort sett rammet landsbygda, men i det siste har også bilister i hovedstaden Caracas blitt rammet. Folk må ofte vente i flere dager i kø for å kjøpe den sterk subsidierte bensinen.

For personer med tilgang på amerikanske dollar er det imidlertid et svart bensinmarked, der literprisen kan nå over 30 kroner.