Fransk helseminister vil begrense bruk av malariamedisin mot koronavirus

I en melding på Twitter lørdag skriver helseministeren at han har bedt helsemyndighetene om i løpet av 48 timer å lage nye regler for å skrive ut hydroksyklorokin og andre behandlinger.

Helseministeren siterte studien av 100.000 mennesker som fredag ble publisert i tidsskriftet The Lancet, hvor konklusjonen var at hydrosyklorokin var lite egnet til behandling mot viruset og knyttet til å heve risikoen for hjerteproblemer og død.

Det var den franske virologen Dr. Didier Raoult som fikk verdens oppmerksomhet da hans forskning tidlig under koronapandemien foreslo at bruk av hydroksyklorokin reduserte symptomene fra viruset. Frankrike fulgte opp med å ta medisinen i bruk i testforsøk på pasienter innlagt på sykehus.

Raoults kontor har ikke kommentert helseministerens innskjerping.