Under hundre dødsfall i New York

Det opplyste delstatens guvernør Andrew Cuomo lørdag, ifølge New York Times. Døgntallet på 84 er det laveste siden 24. mars.

Totalt er det registrert over 29.000 dødsfall i delstaten, som er den hardest rammede i USA. Totalt er rundt 368.000 registrert smittet.

– Det er uten tvil en tragedie, sa Cuomo om lørdagens dødstall. Men han sa også at den nedadgående trenden var et positivt tegn. New York er langsomt i ferd med å trappe ned de omfattende smitteverntiltakene.

– Det at det er så lavt som det er, er virkelig gode nyheter. I mitt hode ville jeg hele tiden under 100. For meg er det et tegn på virkelig framgang, sa guvernøren.