Avis: Trump-regjeringen har vurdert atomprøvesprengning

Forrige gang USA gjennomførte en atomprøvesprengning var i 1992. Analytikere frykter at nye prøvesprengninger kan utløse et nytt våpenkappløp. Ivy Mike var den første H-bomben, og var den fjerde største prøvesprengningen i USAs historie. Den etterlot seg et 1 901 meter bredt og et 50 meter dypt krater. Foto: Wikimedia Commons