Bil eksploderte utenfor Stockholm - bombealarm i boligstrøk

Svensk politi måtte håndtere to bombealarmer i løpet av kort tid natt til lørdag. Ved 00.30-tiden eksploderte en bombe i en bil ved en bilforretning i forstaden Haninge, om lag to mil sør for Stockholm sentrum. Ingen personer er kommet til skade, men det ble store materielle skader på bygninger og flere biler på stedet, skriver Aftonbladet.

Bare en snau time senere ble det meldt inn om funn av en bombelignende gjenstand på en parkeringsplass i forstaden Alby i Botkyrka, også det sør for Stockholm sentrum, men noen mil vest for Haninge.

Politiet etterforsker om det er sammenheng mellom hendelsene.

Parkeringsplassen er i et område med mange rekkehus og beboere innen en radius på om lag 100 meter var i ferd med å bli evakuert ved 3-tiden om natten, skriver nyhetsbyrået TT.

– Det er et stort antall som er evakuert og som holder på å bli evakuert. Personell fra kommunen er på plass og stiller med lokaler til de evakuerte, sier operasjonsleder Ola Österling ved Stockholmspolitiet til Aftonbladet.